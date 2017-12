El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, supleix amb la tecnologia la impossibilitat de fer campanya des de Catalunya. En un missatge enregistrat a Bèlgica, Puigdemont ha demanat la implicació de tothom per a combatre ‘la retallada de llibertats, a la repressió, la violència i la persecució’. ‘Segur que si ens ho proposem, ens veurem aviat a Catalunya’, acaba.

El #21D hem de dir ‘no’ a la retallada de llibertats, a la repressió i a la violència. Hem de dir ‘sí’ a Catalunya, a anar junts per Catalunya, a la democràcia i a la llibertat. Sí a la República catalana! #JuntsxCat pic.twitter.com/lOpHykmPG9 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 9 de diciembre de 2017

‘Tots ens hem d’ajudar a recuperar aquella normalitat que ens han arrabassat amb el 155. Els hem de dir, des de cada un dels municipis, no al 155, no a aquesta retallada de llibertats, no a aquesta repressió, a la violència i a la persecució’, diu Puigdemont. Per contra, demana dir ‘sí a Catalunya, sí a anar junts per Catalunya, sí a la llibertat, si a la democràcia, i per tant, sí a la República Catalana.’

