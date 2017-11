La Junta Electoral espanyola ha prohibit a TV3 i a Catalunya Ràdio de fer servir les expressions ‘llista del president’ i ‘consellers empresonats’, perquè considera que ‘poden confondre l’espectador mitjà’ i ‘vulneren el principi de neutralitat informativa’, segons que informa la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Textualment, la junta diu:

«El respecte als principis de pluralisme polític i social, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa en tota la programació dels mitjans de comunicació de titularitat pública.»

«Les expressions utilitzades com a recurs periodístic d’estil pels professionals de la cadena pública en la mesura que introdueixen el concepte ‘exili’, no tenen rigor, poden confondre l’espectador mitjà i vulneren el principi de neutralitat informativa.»

Així mateix, considera que aquestes expressions ‘poden afavorir determinades candidatures’ i ofereixen una visió distorsionada de la realitat. I afegeix, encara: ‘No hi ha ni tal exili ni una suposada persecució política’, sinó una ‘aplicació de la llei’. Ho diu així:

«Produeix confusió entre la realitat jurídica i aquesta altra pretesa que pot afavorir electoralment algunes candidatures, el fet de l’emissió de diversos espais informatius en què es barregen referències: de vegades a ‘consellers’, unes altres a ‘consellers exiliats’, unes altres al ‘govern a l’exili’, unes altres als ‘consellers empresonats’, o, en fi, a la ‘llista del president’.

La mateixa resolució indica que tampoc no es poden utilitzar els termes ‘consellers’ ni ‘president’. En cavi, dóna el vist-i-plau a la utilització de les expressions ‘molt honorable’ o ‘honorable senyor’, per a referir-se al president i consellers, respectivament:

«Els ex-presidents i els ex-consellers tenen, respectivament, el tractament de ‘molt honorable senyor’ i ‘honorable senyor’. El mateix títol de totes aquestes normes, com també els seus articles es refereixen sempre a ex-presidents i ex-consellers, sense res més.»

Podeu consultar el text íntegre de la resolució sobre l’ús del llenguatge als mitjans públics catalans ací.

Manifestació per la llibertat dels presos

Així mateix, la Junta Electoral espanyola considera que la cobertura informativa de la manifestació de l’11 de novembre per la llibertat dels presos va ‘vulnerar els principis de pluralisme polític i neutralitat informativa’, malgrat que el 29 d’octubre TV3 havia retransmès la manifestació convocada per Societat Civil Catalana per la unitat d’Espanya, que l’òrgan espanyol no té en compte perquè ‘no ha estat objecte de cap reclamació o recurs’. Ho argumenta d’aquesta manera:

«Es tracta, en resum, d’una manifestació inequívocament partidista, feta en període electoral.»

«La transmissió feta vulnera els principis de pluralisme polític i neutralitat informativa garantits per l’article 66.1 de la LOREG. No es tracta només del fet que l’acte es transmetés en directe i de forma íntegra, durant 3 hores i 27 minuts, sinó també del missatge que gairebé amb exclusivitat es transmetia, ja que tot plegat configura un format televisiu que permet apreciar una posada a disposició del mitjà a favor d’interessos partidistes defensats pels convocants de l’acte. Com que es va fer en període electoral, la cobertura va conculcar els principis de pluralisme polítics i neutralitat informativa citats.»

Podeu consultar el text íntegre de la resolució sobre la cobertura de la manifestació ací.

D’aquesta manera, la Junta Electoral espanyola dóna parcialment la raó a Ciutadans que hi va presentar un recurs en contra perquè no estava d’acord amb les resolucions de la Junta Electoral de Barcelona. No obstant això, la junta espanyola no li concedeix mesures compensatòries, tal com havia demanat.

