Sota el lema ‘Democràcia. Votar per a decidir’, milers de persones han omplert els carrers de Bilbao per donar suport al referèndum del primer d’octubre.

La concentració, convocada per la plataforma Gure Esku Dago, ha començat a dos quarts de sis de la tarda a la plaça de la Casilla. Tot seguit s’ha desplaçat cap a l’ajuntament de la ciutat on els manifestants han cantat l’Estaca en basc mentre i hi ha hagut l’acte de clausura de la jornada. Vegeu-ne el vídeo.

Vegeu a continuació una selecció d’imatges i vídeos de la jornada:

Jende zoriontsua herri libre batean, #Kataluniarekin eta aske izan nahi duten herriekin. Catalunya, estem amb vosaltres! #Demokrazia pic.twitter.com/hqiJg4hgPp — Gazte Abertzaleak (@gazte) September 16, 2017

En acabar la manifestació, un grup de ciutadans ha penjat cartells al Palau de Justícia de la ciutat a favor del dret de decidir del País Basc. Vegeu-ne el vídeo.

La manifestació ha comptat amb la presència de membres del PNB, EH Bildu, Sortu i els sindicats bascos ELA i LAB.

