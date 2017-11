La multinacional catalana Mango descarta traslladar la seva seu social fora de Catalunya degut a la situació política actual. Així ho ha assegura el vicepresident executiu de la companyia, Daniel López, que ha afirmat que en aquests moments aquesta possibilitat ‘no està sobre la taula’. López ho ha dit durant la inauguració de la nova ‘megastore’ de la firma a Lisboa (Portugal), on ha demanat a la classe política ‘concòrdia i sentit comú’ per aportar ‘estabilitat’ al teixit empresarial de Catalunya, espanya i Europa. En aquest sentit ha assenyalat que la marca no ha pogut quantificar si els esdeveniments ocorreguts el passat mes d’octubre han tingut un impacte negatiu en la seva facturació. Mango està present a 11 països i va tancar el 2016 amb una facturació de 2.260 MEUR.

