El president de les Corts, Enric Morera, ha enviat una carta a la presidenta del congrés espanyol, Ana Pastor, en la qual demana que ‘no es torni a dilatar’ el període de presentació d’esmenes per a la reforma de la disposició addicional primera de l’Estatut valencià, ampliat aquest dimarts fins al 19 de desembre.

En la carta enviada per Morera, el president del parlament valencià recorda que el període d’esmenes està obert des del 10 de novembre del 2016 i que s’ha ajornat ‘en 41 ocasions’. Així mateix, Morera afegeix que en les anteriors legislatures l’ajornament va obligar a iniciar de nou el procediment. Al respecte, remarca que en l’actual legislatura la reforma va ser presentada al congrés espanyol el 19 de juliol del 2016, qualificada el 6 de setembre i defensada, per tercera vegada i amb unanimitat de les Corts, el 4 d’octubre del 2016 amb un debat que va finalitzar amb l’admissió a tràmit amb 298 vots a favor i 38 abstencions.

En aquest sentit, el president de les Corts demana que ‘atenent el consens expressat’ a la cambra autonòmica ‘no torni a dilatar el període d’esmenes’. A més, informa que en la Junta de Síndics d’aquest dimarts ha recopilat la posició dels grups parlamentaris sobre aquesta qüestió i els ha convocat el 19 de desembre ‘a fi de considerar les iniciatives que procedeixin en defensa dels acords d’aquesta cambra’, que comunicarà a la presidència del congrés espanyol.

Equiparació de la inversió de l’estat espanyol al pes poblacional

La reforma modifica la disposició addicional primera de l’Estatut valencià, que vincula inversions de l’estat al pes poblacional del País Valencià. En concret, fixa que la inversió, exclòs el Fons de Compensació Interterritorial, serà equivalent al pes de la població per un període de 7 anys. La modificació de l’Estatut valencià va ser aprovada el 2011 però no va poder ser debatuda per primera vegada congrués espanyol fins setembre del 2015, a causa de diversos ajornaments requerits per la cambra valenciana, amb majoria absoluta del PP la passada legislatura. El 4 d’octubre del 2016 va ser admesa a tràmit pel congrés espanyol per tercera vegada, amb 298 vots a favor i 38 abstencions.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]