Són ben conegudes les amenaces que la globalització planteja en la desaparició de moltes pràctiques culturals. El Comitè Intergovernamental per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO és la institució responsable de preservar i protegir les expressions comunitàries. Representants estatals dels cinc continents es reuneixen sota el seu paraigua anualment per deliberar les mesures més idònies per assolir aquest objectiu.

L’Ens de l’Associacionisme Cultural Català, entitat editora de Tornaveu, assistirà entre el 4 i 9 de desembre a la 12a Reunió del Comitè, que enguany se celebra a l’ Illa de Jeju (Corea del Sud). Entre altres matèries, els Estats i entitats membres deliberaran com implementar els cinc punts fixats per la Convenció de la UNESCO (2003), o quines expressions culturals passaran a formar part de la Llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

Llegeix l’article sencer a Tornaveu fent clic aquí

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]