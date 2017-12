El Periódico ha publicat aquest dijous l’enquesta GESOP, amb un resultat sorprenent. Segons la mateixa, ERC i Junts pel Catalunya estarien virtualment empatats com a primera força. La candidatura del president Puigdemont aconseguiria un ascens espectacular que el deixaria només a un sol punt de la candidatura del vicepresident Junqueras. En escons ERC es mouria entre els 30 i els 31 escons mentre que Junts per Catalunya estaria entre 28 i 29. En el mateix sondatge del mes passat ERC obtenia 37-38 escons per 24-25 de Junts per Catalunya. Fa dos mesos ERC en tenia 43-40 mentre que el partit de Puigdemont es quedava en només 18-19.

L’independentisme, segons aquesta mateixa enquesta, podria aconseguir la majoria absoluta en escons i perdre-la per molt poc. Als 30-31 escons d’ERC i 28-29 de Junts per Catalunya caldria afegir els 7-8 de la CUP, amb la qual cosa la forquilla seria de 66-69.

El tercer lloc se’l disputarien PSC i Ciutadans, empatats segons l’enquesta a 25-26 diputats. Catalunya en Comú n’obtindria 9-10 i el PP seria el darrer partit de la cambra amb 6-7.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]