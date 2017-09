L’alcalde de Cervera, Ramon Royes, ha manifestat en declaracions a l’ACN ‘estupefacció’ davant ‘la reacció desproporcionada de l’estat espanyol’ i ha comparat l’ordre de la Fiscalia d’investigar els més de 700 batlles que van signar el decret de suport a l’1-O amb la dictadura franquista. Tot i reconèixer que era petit quan va morir Franco, Royes assegura que li recorda ‘a aquells NODOs en blanc i negre i a algunes situacions que havien viscut o que ens explicaven els pares i avis’.

L’alcalde considera que ‘Espanya està demostrant ser un estat absolutament antidemocràtic’ i, per això, ‘és molt important que el món vegi i s’adoni del que està passant a Catalunya’. Ramon Royes s’ha mostrat convençut que ‘hi haurà una resposta absolutament unitària de tots els alcaldes i de tots els partits que estem a favor del referèndum’ i ha deixat clar que ‘farem tot allò que sigui necessari perquè el dia 1 d’octubre es pugui votar’. Per l’alcalde de Cervera, els alcaldes ‘tenim la idea que el referèndum es farà i farem tot el possible perquè es pugui portar a terme’ i deixa clar que ‘no hi haurà ni un pas enrere’.

Davant l’ordre donada per la Fiscalia d’investigar els alcaldes per col·laborar amb l’1-O, Ramon Royes –un dels més de 700 alcaldes que va signar el decret d’alcaldia en suport del referèndum- ha fet una crida a la calma i ha defensat que ‘el procés l’estem portant molt bé i hem de seguir en aquesta línia’. Per l’alcalde de la capital de la Segarra, cal ‘seguir treballant i pensant de manera intel·ligent, no amb testosterona’, i ha volgut deixar clar ‘que no hi haurà ni un pas enrere’.

El món ‘estarà al nostre costat’

Royes pensa que ‘el mateix Estat, actuant d’aquesta manera, se n’està adonant i està internacionalitzant la situació que s’està vivint a Catalunya i fa que el món se n’adoni’ i més ‘després d’una manifestació com la de la darrera Diada amb un milió de persones d’una manera cívica demanant una cosa tan senzilla com és poder votar i exercir la democràcia’. ‘Penso que el món se n’adona i vull pensar que estarà al nostre costat’, ha afegit en declaracions a l’ACN.

Finalment, l’alcalde ha explicat que en el cas de Cervera en les diferents comtesses electorals hi ha cinc col·legis electorals a la ciutat, tots de titularitat municipal a excepció d’un que depèn de la Generalitat, que serien els mateixos que s’utilitzarien l’1-O, ‘a no ser que ens arribi alguna altra instrucció des del Govern, ja que estem a la seva disposició’, ha assenyalat.

