Un dels municipis que va patir més la violència de la policia espanyola l’1-O va ser Dosrius, al Maresme. És un dels llocs on més es van acarnissar contra la gent que volia votar; fins i tot el batlle, Marc Bosch, va haver d’anar a l’hospital pels cops de porra que va rebre, i encara va acabar essent cridat a declarar ‘per resistència greu a l’autoritat’.

Una de les imatges més colpidores d’aquella jornada es va veure al nucli de Canyamars, just davant del casal de les Cotxeres, un dels llocs habilitats com a col·legi electoral. En aquest vídeo, que es va difondre aquell mateix dia, es pot veure com els agents de la Guàrdia Civil van reduir, arrossegar i vexar, mig despullant-la, una persona que havia anat a votar. En un primer moment VilaWeb havia publicat que es tractava d’una dona, tanmateix, ha pogut confirmar que no era així, i que era un home.

Des d’aquest cap de setmana passat, el vídeo ha tornat a circular amb força. El motiu: el compte oficial de Twitter de la policia espanyola va fer aquest piulet en ocasió del dia contra la violència masclista.

Porque puede ser tu madre, hermana, tu hija, tu amiga, tu compañera, tu vecina… #NiUnaMás.

No calles, TODOS #DíaContraLaViolenciaDeGénero pic.twitter.com/UCaOSNwroh — Policía Nacional (@policia) November 25, 2017

I molts usuaris van recordar els casos d’agressions brutals que van cometre agents d’aquest cos o de la Guàrdia Civil l’1-O. Un d’aquest casos és aquest vídeo, que va recuperar aquest usuari:

Anaven a per les dones, aqui es veu com despullen, agredeixen i vexen a una dona entre tres, mentre els altres controlaven que ningú s’hi fiques pic.twitter.com/VYCLWSqVJi — xaviPhilipps |I*I| (@XaviPhilips) 26 de novembre de 2017

D’exemples d’agressió, en van sortir més. Com aquests:

