Un grup d’agents de la policia espanyola ha entrat avui als volts de les deu del matí a la seu de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), a la Via Laietana de Barcelona, per buscar informació relacionada amb l’1-O, segons han confirmat a l’ACN fonts policíaques. Agents de paisà s’hi han presentat amb una ordre, del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, per escorcollar els sistemes informàtics, segons que ha pogut saber VilaWeb. Els agents es troben a la quarta planta de l’edifici, que és on hi ha els serveis informàtics, segons han explicat fonts de l’Idescat.

L’actuació de la policia espanyola a l’Idescat correspon a la investigació en relació als preparatius del referèndum del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, però la diligència ha estat acordada pel jutge substitut del titular del jutjat, ja que Juan Antonio Ramírez Sunyer està pendent de la resolució de la seva recusació dins d’aquest cas presentada per la defensa d’alguns dels detinguts en l’operació del 20 de setembre.

Tot això passa poques hores després d’haver començat la campanya electoral del 21-D, amb nombrosos candidats o bé a la presó o bé a l’exili.

