El Jutjat d’Instrucció número 32 de Madrid ha ordenat obrir el judici contra el PP i la seva tresorera, Carmen Navarro, per la destrucció de l’ordinador de l’extresorer del partit Luis Bárcenas. La formació conservadora serà jutjada, com a persona jurídica, per un delicte de danys informàtics per haver esborrat els discos durs dels ordinadors que utilitzava l’extresorer a la seu del partit, al carrer Gènova de Madrid.

D’aquesta manera, ho ha acordat la magistrada instructora en la interlocutòria d’obertura de judici oral d’aquest dijous dirigida també contra l’advocat i assessor jurídic del partit Alberto Durán i el director del sistema informàtic del partit, José Manuel Moreno. Tots dos, juntament amb Navarro, estan acusats d’un delicte d’encobriment i de danys informàtics. La resolució desestima la petició que havia fet el PP d’aplicar l’anomenada ‘doctrina Botín‘, que estableix que no es pot jutjar algú que només sigui acusat per l’acusació popular. ‘Hi ha una íntima connexió entre els delictes objecte d’acusació, els danys informàtics i l’encobriment, que fins i tot operarien en concurs ideal, segons alguna de les acusacions; això impedeix apreciar en aquest moment processal la consideració de la naturalesa estrictament privada del delicte de danys informàtics, i la consegüent aplicació de la coneguda doctrina Botín‘, afirma la jutgessa. L’Audiència de Madrid ja va confirmar fa unes setmanes el processament del PP, i els altres tres càrrecs.

És la primera vegada que una formació política s’asseurà en el banc dels acusats com a persona jurídica i ho farà davant d’un jutjat penal de la capital esapanyola. La jutge ha decidit mantenir en llibertat provisional als acusats com a mesura cautelar. L’Audiència de Madrid va rebutjar fa dues setmanes els recursos presentats per la fiscalia, pel partit i pels seus responsables jurídics i informàtics per evitar el judici, un cop la causa ja s’ha acabat d’instruir.

El tribunal no atén els arguments expressats pels recurrents –com, per exemple, que la causa s’havia de considerar nul·la i s’havia d’arxivar– i afirmen que hi ha ‘indicis suficients’ per entendre que es va cometre un delicte de danys informàtics i també un delicte d’encobriment. En els recursos presentats pels investigats, es posaven de manifest arguments per declarar nul·la la causa, es demanava la revocació per falta ‘d’elements precisos’ per prosseguir amb la causa i es demanava que s’arxivés per analitzar les peticions de revocació amb la pràctica de noves diligències. L’Audiència de Madrid, però, va rebutjar tots els recursos posant de manifest que tenen una ‘part del contingut en comú’. En la resolució, l’Audiència de Madrid destaca que ‘de manera indiciària i sense perjudici del desenvolupament posterior de la investigació’ que les dades dels equips que es van esborrar podrien ser titularitat de Bárcenas.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]