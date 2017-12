La Junta Electoral ha ordenat a l’Ajuntament de Sabadell que retiri la pancarta per reclamar la llibertat dels presos polítics que penja del balcó principal del consistori. La decisió arriba després que Ciutadans i el PP de la ciutat presentessin un recurs exigint que es despengés aquest cartell en considerar que el contingut era ‘partidista’. De fet, la resolució demana que es treguin tots els símbols ‘que puguin identificar-se amb alguna de les candidatures al 21-D’. En aquesta línia també exigeix que s’eliminin els llaços grocs que hi ha a l’Ajuntament, la Torre de l’Aigua i el Centre Cívic de Torre-romeu. L’equip de govern de la capital vallesana encara no ha concretat si acatarà aquesta ordre.

La Junta Electoral ha fet arribar aquesta resolució del 5 de desembre de 2017 a l’Ajuntament de Sabadell i també al de Sant Quirze del Vallès. Tot i que principalment es centra en la pancarta que conté el missatge ‘Llibertat presos polítics’, també estableix que els consistoris han de treure qualsevol element, ja siguin ‘llaços, banderes o pancartes’ que permetin la seva ‘identificació amb alguna de les candidatures a les eleccions’.

El PP de Sabadell ja va anunciar el passat 28 de novembre que els seus representants a la Junta Electoral de Zona van presentar una denúncia per l’existència de pancartes i llaços grocs a les façanes d’edificis municipals de Sabadell, al·legant que ‘la LOREG estipula que totes les administracions s’han de mostrar neutrals durant els processos electorals’.

El seu portaveu a l’Ajuntament de Sabadell, Esteban Gesa, ha exigit a l’alcalde de la localitat, Maties Serracant (Crida per Sabadell), que acati les resolucions i ‘despolititzi la institució de l’Ajuntament de Sabadell, respectant la normativa electoral vigent’.

Per ara el govern local no s’ha pronunciat al respecte. Fonts municipals han informat a l’ACN que en les properes hores s’anunciarà si l’executiu compleix aquesta resolució.

