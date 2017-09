Agents de la Guàrdia Civil han entrat a l’empresa d’impressió i embalatge Innova Pack i l’estan escorcollant. El batlle d’Igualada, Marc Castells, ha assegurat a Catalunya Ràdio que el sergent que coordina l’acció li ha confirmat que no tenen ordre judicial, malgrat tot estan obrint embalatges. Castells ha dit que probablement cerquen urnes de cartó, tot i que ‘no en trobaran cap aquí.’ A més ha pronosticat que no serà l’única acció dels agents avui. A les xarxes socials ja corren missatges cridant a concentrar-se davant de l’empresa.

ALERTA! Estic presenciant com un escamot de la Guàrdia Civil està registrant l'impremta Innova Pack. No trobaran res però és una vergonya!! pic.twitter.com/IoR3ojMYYk — Marc Castells (@marccastells) September 22, 2017

Un treballador de l’empresa ha vinculat l’escorcoll a una broma que va fer a Whatsapp. Va penjar un cartell amb el missatge ‘material per a paperetes i urnes’ i el va fer córrer. El treballador considera que ‘potser n’han fet un gran massa’ d’una broma entre companys de feina. A més, assegura que l’empresa no té capacitat per a fer urnes. ‘Només fem caixes petites’, afegeix.

