Després del vídeo ‘Mambo‘ amb què deia adéu al procés i encarava el camí cap al primer d’octubre, ara la CUP ha publicat el vídeo ‘Viure vol dir prendre partit’ per a estimular el vot en el referèndum. Amb les paraules d’una àvia que explica a la néta com va arribar a l’Hospitalet fa dècades i com era la ciutat aleshores el partit llança missatges com ara: ‘a vegades ens hem d’expulsar les pors’ i ‘sempre hi ha lluites per a afrontar’.

Al final del vídeo és la noia qui diu: ‘Hem d’anar a votar [l’1 d’octubre] per canviar-ho tot.’ I l’àvia clou amb la cita d’Antonio Gramsci que la CUP fa servir com a lema: ‘Viure vol dir prendre partit.’

Vegeu el vídeo de campanya de la CUP:

