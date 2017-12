Artistes catalans es desplaçaran a Brussel·les per acompanyar els milers de persones que es manifestaran el 7 de desembre amb la iniciativa ‘Cultura per la Llibertat’. Entre els dies 5 i 9 han preparat espectacles d’estils i temàtiques diferents per denunciar la manca de democràcia de l’estat espanyol i reivindicar la llibertat d’expressió i l’alliberament dels presos polítics. Al final dels espectacles es demanarà al públic que paguin el que creguin que ha valgut l’experiència.

Dimarts 5

El primer dels espectacles promoguts per artistes catalans serà una sessió de micròfon obert al cafè De Fiere Margriet de Lovaina (carrer Margarethaplein, 11). Qui sàpiga tocar podrà portar el seu instrument a aquesta trobada de músics per la llibertat.

Dimecres 6

La nit abans de la manifestació hi ha preparat un concert al carrer Fernand Bernier 10 de Brussel·les. Començarà amb un trio de jazz i acabarà amb un repertori extens i propi de rumba catalana amb Els Delai.

Dijous 7

Després de la manifestació els catalans desplaçats a Brussel·les tenen una altra cita. Artistes de diferents disciplines participaran en la Festa per la Llibertat a Brussel·les, que durarà vuit hores, a la sala La Tentation (carrer Laeken 28, Brussel·les). Començarà amb la representació de l’obra ‘Maleïdes guerres’ amb Carles Beltran, Lali Barenys i Namina. Tot seguit, més de 150 cantaires de tot Catalunya faran un concert de cant coral. A partir de les vuit del vespre s’encetarà un torn d’escenari obert. La festa es tancarà amb el punxa-discos Belda.

També a les vuit del vespre, el quartet de Rock’n’Roll De La Torre farà un concert al Crossroads Cafe (Paardenmarkt 115, Antuèrpia). Els lleidatans versionaran èxits del rock internacional amb el seu particular estil.

Diumenge 9

El festival Barnasants co-organitza l’espectacle Cançó d’autor per la llibertat i contra la repressió que es farà al centre cultural Les Riches-Claires (carrer dels Riches Claires 24, Brussel·les). Hi actuaran els cantautors Joan Isaac i Joanjo Bosk i el grup Les Kol·lontai (Montse Castellà, Sílvia Comes, Meritxell Gené i Ivette Nadal).

