Ingredients:

(per a quatre persones)

1 paquet de pasta de full rectangular

mig litre de crema pastissera

6 figues de coll de dama

12 grans de raïm negre

12 grans de raïm blanc

2 cullerades de gelatina de poma

Per a la crema pastissera:

mig litre de llet sencera

2 rovells d’ou

2 cullerades plenes de maizena

2 cullerades plenes de sucre

1 branca de vainilla (s’obre de dalt a baix i es treu la polpa)

Elaboració:

Tallem la pasta de full per la meitat per la part allargada. La posem al forn sense punxar, uns 15 minuts. Quan la veiem enrossida, la traiem i la deixem reposar perquè es refredi.

Mentrestant fem la crema pastissera: posem al foc mig litre de llet amb la branca de vainilla per infusionar. En un bol barregem els rovells d’ou, el sucre i la maizena. Hi tirem una mica de llet freda, hi afegim la polpa de la vainilla i ho remenem bé. Afegim el contingut del bol a la llet que tenim al foc. Remenem sense aturar. Al primer bull retirem la crema del foc i continuem remenant perquè no s’enganxi. La deixem refredar.

Posem la crema sobre la pasta de full amb una mànega pastissera.

Tallem la fruita (traiem les llavors del raïm) i la posem per sobre la crema.

Finalment, agafem la gelatina de poma, la barregem amb una mica d’aigua per desfer-la (un minut al microones) i amb un pinzell posem la gelatina damunt la fruita.

