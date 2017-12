Ingredients:

—Llaminera de 400 g

—Dos manats d’espinacs frescs

—100 g de pernil salat

—Un paquet de pasta de full rectangular

—Un ou

—Un all

—Oli, sal i pebre

Elaboració:

Rentem els espinacs, els bullim, els escorrem i els passem per la paella amb una mica d’oli i un gra d’all.

Estirem la pasta de full i la col·loquem sobre el paper de forn que porta. Posem la meitat dels espinacs sobre la pasta de full. A sobre, hi posem dos talls de pernil i la llaminera salpebrada. Després hi posem la resta d’espinacs i dos talls de pernil més. Emboliquem el tall de carn amb la pasta de full. Ajuntem les puntes humitejant-nos els dits amb una mica d’aigua. Hi fem un petit forat al mig, perquè la pasta no quedi bufada. Amb la pasta de full que sobri fem una sanefa per decorar. Pintem la pasta amb l’ou batut.

Enfornem la llaminera a 200 graus durant trenta minuts. Després la deixem dins el forn calent, però apagat, durant deu minuts més. I ja la podrem servir.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]