La borrasca ‘Ana‘ ha deixat ratxes de vent de fins a 153,72 quilòmetres per hora al seu pas per Catalunya, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). És la velocitat que el vent ha assolit a Puig Sesolles, al Turó de l’Home (Vallès Oriental), seguida de prop per la qual ha aconseguit a Portbou (Alt Empordà), concretament 134,28 quilòmetres per hora.

A l’observatori Cadí Nord el vent ha bufat a 100,44 quilòmetres per hora, i a Sant Pau de Segúries (Ripollès) i a Santa Coloma de Farners ha arribat als 91,8 quilòmetres per hora. El telèfon d’emergències 112 Catalunya ha rebut 54 trucades per incidències derivades del vent en aquest episodi fins a les 18.00 h, la majoria per branques i altres objectes en carrers i carreteres, així com caiguda de tendals, cobertes i elements inestables en edificis.

Protecció Civil de la Generalitat ha decidit desactivar l’alerta del Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya, el Vencat, per la millora de les condicions meteorològiques i per la manca d’incidències derivades del fort vent en les darreres hores. Les trucades, per comarques s’han fet des del Barcelonès (16); la Selva (6); el Maresme (5); el Vallès Occidental (4); el Baix Llobregat (4); l’Alt Empordà (3); el Gironès (3); el Baix Empordà (3); el Garraf (2), i el Montsià (2).

D’aquestes trucades derivades als cossos d’emergències, els Bombers han atès 47 avisos entre les 00.00 h i les 18.00 h, gairebé tots aquesta matinada i fins poc abans del migdia. Es tractava d’assegurar o de retirar decoracions de Nadal, tendals i pancartes a punt de caure a la via pública i de retirar branques trencades pels cops de vent. 22 dels avisos s’han produït a la Regió d’Emergències de Girona, 10 a la Metropolitana Sud, 8 a la Metropolitana Nord, 4 a la de Tarragona i 3 a la de les Terres de l’Ebre.

