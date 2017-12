El cineasta Ken Loach serà un dels grans protagonistes de la programació de la Filmoteca de Catalunya del 2018. De fet, la dedicada a Loach serà la primera gran retrospectiva a la qual en seguiran d’altres de grans cineastes internacionals com els germans Taviani, Kenji Mizoguchi o Robert Altman.

La confluència del calendari portarà a la Filmoteca a commemorar els centenaris de Rita Hayworth, Ida Lupino, en la seva doble faceta d’actriu i realitzadora, i del gran Ingmar Bergman. La Filmoteca també recordarà la trajectòria, francesa i internacional, de Jeanne Moreau o els 50 anys del Maig del 68 de la mà de l’emblemàtica figura de Pierre Clémenti. Els dos catalans protagonistes de la programació seran l’actor Sergi López i el director Jaime Rosales. Així mateix, s’han donat a conèixer les dades del 2017 i fins al 30 de novembre, la xifra d’espectadors d’enguany és de 118.882, un 9% menys que el 2016.

El mateix Ken Loach acudirà a la Filmoteca, on tindrà lloc al gener una gran retrospectiva sobre el cineasta, autor de films com ‘I, Daniel Blake‘, ‘The Wind That Shakes the Barley‘ sobre el conflicte irlandès o ‘Land and Freedom‘ sobre la Guerra Civil Espanyola. Entre febrer i abril es dedicarà una carta blanca a l’actor Sergi López, que integrarà tant una selecció de la seva filmografia com a actor com una tria de les pel·lícules que li agraden o que l’han influït a l’hora de crear personatges bons i dolents però sempre desbordants d’una generosa humanitat. Si a l’abril s’homenatjarà a Paolo i Vittorio Taviani, entre juny i agost el protagonista serà Ingmar Bergman. La Filmoteca considera que ‘pocs cineastes han sabut copsar l’esperit humà amb tanta intensitat com el mestre suec, de qui se celebra ara el centenari del naixement’.

La Filmoteca revisarà extensament ‘una filmografia que va del blanc i negre dels seus primers films al roig i negre de ‘Crits i murmuris’; dels drames a la comèdia (‘Somriures d’una nit d’estiu’); de la ficció al documental (‘Farö dokument‘), o del cinema als formats televisius d‘‘Escenes d’un matrimoni’ i ‘Fanny och Alexander‘. La Filmoteca també revisarà la filmografia de Jeanne Moreau a l’agost i un mes després serà el torn de Rita Hayworth. Aquest any se celebra el centenari d’aquesta icona de Hollywood, filla de pares espanyols, casada amb Orson Welles i protagonista d’un conte de fades amb el príncep Ali Khan que ‘La comtessa descalça’ va sublimar a la pantalla. A l’octubre es revisarà una part important de la filmografia del director japonès Kenji Mizoguchi menys coneguda amb còpies recentment restaurades. Jaime Rosales també serà un dels protagonistes de la programació 2018. Aquest any estrena ‘Petra’, el seu darrer llargmetratge, i és un bon moment per revisar una filmografia que arrenca amb ‘Las horas del día‘ i continua amb ‘La soledad‘, ‘Tiro en la cabeza‘ o ‘Hermosa juventud‘.

L’activitat de la Filmoteca no acaba, però, amb les projeccions. Els retrats de Terry O’Neill a les estrelles de Hollywood, les fotografies dels germans Gómez Grau dels rodatges de superproduccions nord-americanes i les joguines cinematogràfiques protagonitzaran les tres properes exposicions. Any 2017 A 30 de novembre de 2017, la xifra d’espectadors que han assistit a les 1.257 sessions programades durant aquest any, és de 118.882, amb una mitjana de 94,6 per sessió. En el mateix període de l’any anterior el nombre d’espectadors va ser de 130.485, amb una mitjana per sessió de 102,5. Segons ha explicat la Filmoteca, ‘la davallada d’un 9% d’espectadors ha estat constant al llarg de l’any i respon a diversos factors’.

L’any 2017 la Filmoteca ha rebut la visita de Costa-Gavras, guardonat amb el Premi Internacional Catalunya de la Generalitat a proposta de la nostra institució, a més de les d’altres personalitats com Maria de Medeiros, Josep Maria Pou, Robert Guédiguian, Carlos Saura, Luc i Jean-Pierre Dardenne, Eugène Green, Ian Watson, Isabel Coixet, Carme Elias, Bogdan Mirica, Ana Belén, Antoni Padrós, Bulle Ogier, Laura Mulvey, Amat Escalante, Jørgen Leth, Assumpta Serna, Jean–Claude Carrière, Radu Mihaileanu i Guillermo del Toro, entre d’altres.

