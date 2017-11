El candidat del PSC a les eleccions del 21-D, Miquel Iceta, ha proposat en un article a El Mundo que la Generalitat pugui recaptar i gestionar tots els impostos recaptats a Catalunya mitjançant una hisenda federal. Des del PP, però, la ministra de Defensa espanyola i secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, ha descartat ràpidament la proposta: ‘Espero que aquest extraviat PSC, que no ens deixa saber cap on vol anar, recuperi el seny i deixi clar si està d’un costat o de l’altre.’ En el mateix sentit, Xavier García Albiol, ha dit que la proposta és una ‘ocurrència’ i un ‘error’ que facilitaria el frau.

En l’article, el líder socialista diu que tres dels cinc pilars bàsics de l’estat del benestar –educació, sanitat i serveis socials- són competència de les comunitats autònomes i el seu compliment ha estat condicionat pel sistema de finançament. Considera que li cal una reforma urgent sense necessitat a esperar a introduir canvis a la constitució espanyola. ‘Un sistema que per a les comunitats de règim comú ha fet aigües durant la crisi i s’ha deteriorat encara més per la negativa del govern del PP a resoldre-ho quan tocava; d’això fa quatre anys’, subratlla Miquel Iceta.

Per tot això, Iceta suggereix crear un ‘vincle fort’ entre la recaptació conjunta de l’IRPF, l’IVA i els impostos especials i el finançament de les competències relacionades amb l’estat del benestar transferides a les comunitats.

‘Suposaria augmentar els percentatges de cessió d’aquests impostos per augmentar la suficiència financera necessària i al mateix temps crear també amb aquests recursos un fons de garantia a repartir de manera igualitària entre les CCAA’, detalla Iceta com a mètode per assolir una ‘igualtat’ en l’accés als serveis públics de l’estat del benestar. Creu, a més, que donaria ‘claredat i simplicitat al sistema’.

