L’eurodiputat i portaveu de la delegació Espanyola del Grup Popular al Parlament Europeu, Esteban González Pons, ha comparat avui el referèndum del primer d’octubre amb el cop d’estat que el 23 de febrer del 1981 va intentar fer l’aleshores tinent coronel de la Guàrdia Civil Antonio Tejero al congrés espanyol.

González Pons ha dit que si bé aquella rebel·lió els va enganxar ‘per sorpresa’, el que ‘prepara Puigdemont’ és ‘un 23-F anunciat de bell antuvi’. I ha afegit: ‘Si la nit del 23-F el govern hagués estat advertit, Tejero no hauria arribat al congrés i com que aquesta volta el govern està advertit, crec que les urnes no s’arribaran a posar’. Pons ho ha dit en el marc del lliurament del Premi Ciudadano Europeo 2017.

