Les conselleres Dolors Bassa i Meritxell Borràs ja han sortit de la presó després d’haver passat gairebé un mes empresonades un cop han estat dipositades les fiances respectives de cent mil euros.

Han sortit juntes en una mateixa furgoneta. Alguns familiars i representants polítics d’ERC i el PDeCAT els esperaven just a la sortida de la presó. Bassa i Borràs han passat un mes i dos dies empresonades i han pogut sortir després de pagar la fiança de cent mil euros cadascuna que els ha imposat el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. La furgoneta ha fet una breu aturada just a la sortida perquè hi entressin els familiars més proxims, la mare de Borràs i els dos fills de Bassa.

Records de les Conselleres @dolorsbassac @txellborras a tota la bona gent que treballa per la llibertat!

Estan bé, emocionades i contentes de poder sortir, tristes per l’Oriol, en Quim i els Jordis.

Ara anem a Estremera a rebre els altres Conselllers. pic.twitter.com/0ix8gmAXcZ — Oriol Amorós 🎗 (@OriolAmoros) December 4, 2017

La fiança ha estat imposada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que ha dictat la mateixa mesura cautelar per als consellers Carles Mundó, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull. En canvi, ha deixat a la presó Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]