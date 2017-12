Foment del Treball preveu que l’economia catalana tancarà 2017 amb un creixement del PIB semblant o lleugerament inferior al de l’estat espanyol, segons ha apuntat el director d’Economia de Foment, Salvador Guillermo, durant la presentació aquest dimarts de l’Informe de Conjuntura de la patronal.

L’estudi ha recordat que Catalunya va liderar el creixement econòmic a l’estat espanyol fins al tercer trimestre, amb un increment del 0,9% intertrimestral i del 3,5% en termes anuals. En el mateix període, l’economia espanyola ha crescut un 3,1% interanual i un 0,8% en termes trimestrals. D’aquesta manera, els esdeveniments polítics del darrer trimestre podrien eixugar l’avantatge que l’economia catalana havia acumulat en relació al conjunt de l’economia espanyola durant els tres primers trimestres. En l’àmbit institucional, la patronal espera que el ‘risc polític’ quedi reduït després de les eleccions del 21-D.

En aquest sentit, Guillermo ha previst que ‘amb independència dels resultats, es tractarà d’unes eleccions normals’ que han de permetre la formació d’un govern i, especialment, per les condicions de ‘previsibilitat’ pel que fa a l’actuació dels actors polítics. Ha afegit que ‘esperem que pugui sortir un govern de les eleccions i que podem gaudir d’estabilitat i no haver de repetir eleccions’. Tanmateix, el responsable de Foment ha advertit que ‘no es pot descartar que es repeteixin les eleccions, a la llum de les enquestes recents. Cal transmetre serenor i això també aportarà estabilitat a les variables més sensibles al risc polític’, ha afegit.

Guillermo ha recordat la dificultat de formar govern a Alemanya i ha afirmat que això no representa un problema, ja que els actors estan actuant amb ‘previsibilitat’. Per la seva banda, el president de la Comissió d’Economia i Fiscalitat de Foment, Valentí Pich, ha afegit que les societats democràtiques estan acostumades a la previsibilitat. ‘Si hi ha comportaments coneguts i normalitzats, la caiguda de mercats com el turisme i l’habitatge s’hauria de recuperar ràpidament. L’altra cosa és el mar de fons i la modificació de variables estratègiques de creixement a llarg termini. Si el resultat de les eleccions indica que es podran revertir situacions que han passat, millor per l’economia catalana’, ha sentenciat Pich.

Evolució del PIB

L’estudi de conjuntura de Foment del Treball ha assenyalat diverses variables dels últims mesos en relació a l’economia catalana, que mostren un creixement anual del 7% de la producció industrial, del 3,4% en la xifra de negocis de la indústria, del 2,3% en les comandes, del 7,1% en la matriculació de turismes, o del 2,1% en la compravenda d’habitatges.

Per contra, hi ha hagut descensos en el cas del comerç al detall (-4,3%), les vendes en grans superfícies (-13,0%) o els turistes estrangers (-4,7%). Amb tot, el creixement del PIB català s’ha situat en un 3,5% anual entre gener i setembre. Guillermo ha previst també que el comportament del PIB català durant el primer trimestre de 2018 dependrà de les ‘inèrcies’ generades aquests últims mesos i que podria reflectir un creixement menor als trimestres anteriors, però que tot restarà subjecte a ‘l’estabilitat’ política que quedi després del 21-D.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]