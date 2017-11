Farmàcies catalanes han realitzat des del 2009 més de 16.000 proves per detectar de forma precoç la infecció per VIH, de les quals 164 han resultat reactives, ha informat aquest dimecres el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.

Ho han fet en el marc del Programa de Detecció Precoç del VIH amb test ràpid, en el qual participen actualment 129 farmàcies catalanes, i que només durant el 2016 ha realitzat més de 3.500 proves de detecció. Les 164 proves amb resultat reactiu suposen una taxa de 10 casos per cada 1.000 habitants que han participat en el programa.

La mitjana d’edat de les persones que acudeixen a la farmàcia a fer-se la prova es troba entre els 29 i 33 anys, i el principal motiu és mantenir relacions sexuals sense protecció amb persones que es desconeix si poden presentar infecció o no per VIH.

La prova, que té un cost de 10 euros, consisteix a fer una petita punció en el dit per extreure sang, i en 20 minuts es determina si el resultat és reactiu o no, sempre garantint l’anonimat, i en cas de ser positiu, previ consentiment informat, es deriva el pacient a l’hospital de referència per confirmar el resultat.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]