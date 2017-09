El sindicat de comandaments del cos de Mossos d’Esquadra (SICME) ha volgut expressar ‘total suport’ al major Josep Lluís Trapero, hores abans de la primera reunió de ‘coordinació’ convocada pel coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos. ‘El SICME, representant més del 90% d’inspectors, intendents i comissaris dels Mossos, donem total suport al posicionament del nostre Major’, ha piulat el sindicat a Twitter.

Trapero ja va traslladar dissabte als agents dels Mossos que no comparteix la tutela de l’estat espanyol. En una nota informativa, va explicar que havia fet arribar al fiscal superior de Catalunya que el cos continuaria complint les seves ordres, però que no compartia que una part de l’activitat de la policia catalana hagués de ser ‘ordenada i tutelada’ per un òrgan que depèn del Ministeri d’Interior espanyol.

També subratllava que la instrucció per ‘impedir el referèndum’ de l’1 d’octubre ‘en cap cas implica la intervenció dels Mossos d’Esquadra per part de l’estat’, i remarcava que el cos mantindria les competències que li són pròpies.

