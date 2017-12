Representants dels Comitès de Defensa de la República (CDR) de les Terres de Ponent han entregat aquest matí al Parlament Europeu un manifest amb 25.000 firmes per demanar a la UE que ‘actuï’ per aconseguir ‘l’alliberament dels presos polítics’. Els activistes han fet entrega de les rúbriques a la seu de l’Eurocambra a Brussel·les, coincidint amb la manifestació catalana a la capital comunitària. El manifest denuncia que ‘s’estan vulnerant’ drets fonamentals a Catalunya. La comitiva ha entregat les firmes davant del Parlament Europeu als eurodiputats catalans Ramon Tremosa (PDeCat), Jordi Solé (ERC) i Josep Maria Terricabras (ERC). Neus Ibáñez, membre del CDR de Lleida, ha explicat que van començar aquesta iniciativa per ‘denunciar les irregularitats dels processos judicials entorn dels polítics catalans i Jordi Sànchez i Jordi Cuixart’. ‘Aprofitem que venim avui aquí a Brussel·les, al cor d’Europa, 50.000 catalans més, a denunciar aquest fet i a entregar les signatures’, ha assenyalat.

En concret, el manifest entregat indica que s’ha produït una ‘vulneració per part de l’estat espanyol’ dels drets que fan referència a ‘la dignitat humana, les llibertats i la igualtat’. Així mateix, es recorda que aquests drets estan recollits en la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

Al final del text, els signants demanen a la Unió Europea que actuï ‘en defensa’ dels ciutadans que han vist ‘vulnerats’ els seus drets i que ‘prengui totes les decisions necessàries al seu abast per aconseguir l’alliberament dels presos polítics’. En aquesta línia, també demanen a les institucions europees que ‘vetlli pel compliment dels drets fonamentals’ dels seus ciutadans i que ‘interpel·li’ a l’estat espanyol respecte les seves garanties democràtiques i judicials, ‘l’ús desproporcionat de la força’ per part de la policia durant l’1 d’octubre, la ‘repressió’ i la ‘violència institucional’ i la seva actitud ‘autoritària i repressiva’.

Per la seva banda, l’eurodiputat Jordi Solé ha assegurat que avui serà un dia ‘històric’ pel moviment d’autodeterminació independentista català i que té molt ‘mèrit’ que la gent s’hagi desplaçat 1.300 quilòmetres per dir-li a Europa que ‘desperti d’una vegada i que es dediqui a defensar els drets de tota la ciutadania europea i també de la ciutadania catalana’. ‘Ho farem com sempre, a la nostra manera, de manera alegre i de manera pacífica’, ha recalcat. A més, Solé ha indicat que és ‘fonamental’ que Europa ‘accepti que les coses en una democràcia es decideixen votant i que s’ha de respectar el dret a votar i els resultats’.

En aquesta línia, Ramon Tremosa ha afirmat que ‘avui es demostrarà que la causa per la llibertat i la independència de Catalunya és la que més mobilitza a tot Europa’ i ha remarcat el caràcter ‘festiu’ i ‘pacífic’ de les darreres manifestacions. D’altra banda, l’eurodiputat espera que el dia 21 de desembre hi hagi una majoria parlamentària que ‘permeti el retorn del govern legítim i sobretot l’alliberament dels presos tan injustament detinguts i privats de llibertat’.

