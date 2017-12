El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llanera, ha dictat una providència on ordena a la Guàrdia Civil que investigui el paper de CDC, PDECat, ERC, ANC, Òmnium Cultural, l’AMI i les persones que apareixen com a membres del suposat ‘comitè estratègic’ descrit en el document ‘Enfocats’, presumptament trobat per la Guàrdia Civil a casa del secretari general d’Economia, Josep Maria Jové, durant l’actuació policial del 20 de setembre.

A més, situa en el punt de mira els Comitès de Defensa de la República, dels que vol saber tant les seves actuacions concretes com qui són les persones responsables. També demana investigar si CDC, PDECat, ERC, ANC, Òmnium Cultural i l’AMI van impulsar ‘mobilitzacions socials com un instrument per a aconseguir o facilitar la declaració d’independència de Catalunya’.

Sobre aquestes mobilitzacions, el jutge Llanera es fixa en els dies 20 i 21 de setembre, 1 d’octubre, 3 d’octubre i 8 de novembre, dels quals demana descriure els ‘episodis violents’. Llanera demana explícitament a la Guàrdia Civil que s’inclogui en la descripció d’aquests fets el posicionament, a favor o en contra, de les persones que apareixen en l’anomenat ‘comitè estratègic’ del document ‘Enfocats’.

La Guàrdia Civil també haurà d’investigar si s’han destinat fons públics, o compromès en ferm, per a pagar la campanya del referèndum, la impressió de paperetes, la compra d’urnes, el registre de catalans a l’estranger o d’altres.

Per últim, Llanera demana investigar les ordres, o l’absència d’elles, del conseller d’Interior en relació als fets que investiga.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]