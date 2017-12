La comunitat acadèmica i científica independentista explicarà aquest dijous a l’Espai Vilaweb les seves propostes per la futura República catalana. A l’acte, que serà a les 19h, intervindran el catedràtic de Genètica del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) de la UPF Roderic Guigó, la Catedràtica de la UPC i doctora en informàtica Alícia Casals Gelpí, el Doctor en Medicina i Cirurgia i Cap de la Unitat de Tuberculosi Experimental de l’Institut Germans Trias i Pujol Pere Joan Cardona, i el Professor d’Investigació ICREA al Departament de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona Joan Bagaria. L’organització de l’acte va a càrrec de la sectorial de l’ANC d’Universitats i Recerca i pel col·lectiu Científics per la República.

Aquest col·lectiu, que agrupa nombrosos professors i professores, ha estat especialment actiu les darreres setmanes per aconseguir declaracions de les universitats catalanes a favor del legítim govern de la República catalana, en contra de l’aplicació de l’article 155 i exigint la llibertat dels presos polítics. Actualment també participen en la Taula del Personal Universitari de la plataforma Universitats per la República. L’opinió dels seus membres la recullen en un bloc on analitzen també diversos aspectes de l’actualitat.

