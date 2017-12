‘És l’oportunitat de tancar ferides i recuperar les amistats i els afectes perduts entre nosaltres i amb el conjunt dels espanyols’. Així presenta el líder del PP, Xavier García Albiol, el programa electoral del 21-D. Tanmateix, aquesta voluntat reparadora, queda truncada quan es consulta amb detall el contingut del programa.

En el punt número 20, el PP obre la porta a prohibir de l’espai públic les estelades i tots els símbols independentistes que no representen el seu electorat. L’argument que utilitza el partit és que a ‘l’espai de tots’ no hi poden haver elements que ‘s’oposen a l’ordre constitucional’.

Concretament, el redactat és el següent: ‘Assegurarem la neutralitat simbòlica i ideològica de l’espai públic, perquè l’espai de tots no estigui ocupat per banderes que s’oposen a l’ordre constitucional.’

