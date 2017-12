El grup municipal del PDeCAT a la Paeria elevarà un escrit al Síndic de Greuges i, si s’escau, també al Defensor del Poble, per tal de denunciar ‘la situació anòmala’ que es viu des de fa dos mesos al voltant del col·legi Lestonnac de Lleida, ‘on els alumnes han de conviure amb un desplegament policial desmesurat, que altera el dia a dia de la comunitat educativa’.

Els regidors de la formació també volen aclarir les circumstàncies en què agents de la policia de l’estat espanyol haurien donat a algun alumne del centre educatiu pilotes de goma de les que s’utilitzen com a munició antidisturbis. Paral·lelament, el president del grup municipal i diputat al Congrés, Toni Postius, també ha anunciat la presentació d’una Proposició no de Llei (PNL) al Congrés dels Diputats per demanar el trasllat dels efectius de la policia espanyola a una altra zona allunyada del col·legi.

El PDeCAT a l’Ajuntament de Lleida explica que la proximitat de la comissaria de la policia de l’estat espanyol a Lleida amb el col·legi Lestonnac, només separats per un carrer, ha provocat queixes reiterades dels pares i mares d’aquest centre, ‘que se senten intimidats per la presència d’agents fortament armats i de furgons antidisturbis a pocs metres de la porta d’accés a l’escola’.

Així mateix, Postius ha anunciat la presentació una PNL a la propera comissió d’Interior al Congrés dels Diputats ‘perquè es voti el canvi de la ubicació actual de la policia de l’Estat’. Al mateix temps, el grup municipal ‘elevarà un escrit al Sídic de Greuges de Catalunya i si cal també al Defensor del Pueblo per denunciar aquesta situació i perquè s’actuï de forma decidida’, després que l’Administració ‘hagi fet cas omís a totes les peticions que s’han fet fins ara en aquest sentit. Postius recorda que ‘els centres educatius es fonamenten en els valors de la democràcia, de la pau i de la tolerància’ i que, per tant, ‘aquesta imatge de policies armats i de furgonetes antiavalots no es correspon amb el que és desitjable’.

Toni Postius ha fet aquests anuncis coincidint amb els dos mesos del referèndum de l’1 d’octubre, ‘que va ser fortament reprimit a la ciutat amb la intervenció de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, i que van causar un centenar de ferits’. També s’ha referit als membres del ‘Govern legítim empresonats’ des de fa un mes, per expressar el desig que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena revoqui dilluns que ve l’ordre de presó provisional que pesa sobre ells per decisió de la jutge de l’Audiència Nacional, Carmen Lamela.

