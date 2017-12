La desocupació ha augmentat en 17.491 persones al conjunt del país. En total hi ha 878.133 treballadors sense feina segons dades facilitades pel Ministeri de Treball espanyol. Només el País Valencià ha aconseguit evitar els números vermells i retallar les xifres de desocupació. En concret, durant el novembre 2.486 persones hi han trobat feina (-0,63%). Al País Valencià hi ha 391.690 desocupats.

Les Illes encapçalen l’augment de la desocupació. El darrer mes, 12.586 treballadors s’han apuntat a les llistes dels serveis d’ocupació. Percentualment, l’augment és del 24,5%. Les Illes tenen un total de 63.981 treballadors desocupats.

Pel que fa al Principat, l’augment de la desocupació durant el novembre ha estat de l’1,78%. En concret, 7.391 persones s’han apuntat a les llistes del SOC. Ara hi ha 422.462 persones sense feina.

