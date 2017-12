El Govern ha presentat un recurs de reposició a la providència que va emetre dilluns passat el titular de jutjat d’instrucció número 1 d’Osca on fixava com a data límit el pròxim 11 de desembre per traslladar a l’Aragó les 44 peces d’art de Sixena que hi ha al Museu de Lleida.

Fonts consultades per l’ACN han confirmat que aquest recurs ha estat presentat pels serveis jurídics de Cultura i que en aquest s’insisteix a demanar la paralització de la sentència provisional de trasllat atenent a la Llei catalana de patrimoni que blinda les col·leccions dels museus catalans. Així mateix, es remarca que en cas que tingui lloc un trasllat es faci amb la participació de tècnics de la Generalitat que supervisin el procediment.

En qualsevol cas, tot i la presentació d’aquest recurs que s’ha registrat aquest dijous dins el termini de cinc dies fixat per la providència, el jutge pot executar la sentència i ordenar el trasllat de l’art igualment i respondre posteriorment sobre el recurs en qüestió.

Tot i la presentació d’aquest recurs es manté doncs la incògnita de si la policia judicial i la Guàrdia Civil es presentaran en els dies vinents o les hores vinents al Museu de Lleida per endur-se les 44 peces en litigi del Monestir de Vilanova de Sixena, 7 de les quals es troben a l’exposició permanent.

Aquest mateix dijous, el ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha dit que cal ‘cert temps’ per garantir el trasllat dels béns de Sixena ‘sense que pateixin deteriorament’ i s’ha mantingut ferm en què acomplirà a la decisió del jutge d’Osca sense aclarir si serà abans de l’11 de desembre.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]