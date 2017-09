El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha publicat el llistat de col·legis electorals de cara el referèndum del primer d’octubre. A través d’un cercador a la o pàgina web del referèndum, es pot consultar la mesa. Cal introduir el DNI sense guió entre els números i les lletres.

On es podrà votar el proper dia 1 d'octubre? En aquesta web trobaràs el lloc on et correspon: https://t.co/NYSkMLFjhv

— Carles Puigdemont (@KRLS) September 21, 2017