Una de les aplicacions de l’article 155 contra l’autogovern de Catalunya va ser el tancament de l’Oficina de la Generalitat a l’Alguer, oberta el 2009 i on es feien activitats de promoció de la cultura catalana. Per recuperar-ho, set ex-batlles de la iutat han enviat una carta al ministeri d’Afers estrangers italià perquè intercedeixi i demani que es restableixi l’oficina. Igualment, la carta també l’han dirigit directament al president espanyol Mariano Rajoy. Els signants de la missiva són Salvatore Piccioni, Andrea Frulio, Salvatore Scognamillo, Alfonso A. Ibba, Antonio Franco Baldino, Marco Tedde i Stefano Lubrano.

Consideren injustificat el tancament de l’oficina i diuen que ‘les vicissituds polítiques que confronten els governs espanyol i català no poden influir en els llaços històrics entre la nostra ciutat i els representants del poble català’. És per això que neguen la legitimitat del govern espanyol d’interrompre unilateralment la relació institucional entre els territoris.

Els ex-batlles recorden a la carta les ‘relacions socials, econòmiques i culturals entre l’Alguer i Catalunya sempre han estat marcades per l’amistat que ha vinculat els pobles d’ambdues ribes’. En especial, parlen del viatge que van fer un centenar d’intel·lectuals dels Països Catalans l’any 1960. A partir d’aquesta data tots els batlles de l’Alguer han mantingut vincles institucionals, culturals i humans ‘que generen una estreta relació de col·laboració i estipulen acords amb institucions catalanes específiques amb projectes culturals i lingüístics específics’.

Recorden també com l’Alguer té reconeguda per llei la seva catalanitat per l’estat italià des de 1999. En el terreny lingüístic, els antics batlles expliquen el paper destacat institucions catalanes per mantenir el català: ‘La llengua de l’Alguer s’imparteix en escoles públiques gràcies a projectes de cooperació del municipi de l’Alguer amb les Associacions de Municipis de Catalunya. En aquest context, la Universitat de Sàsser també té una càtedra catalana i la Facultat d’Arquitectura, amb seu a Alguer, afavoreix la incorporació de la Universitat Turritano a la Xarxa Universitària de Catalunya.’

