Un jutjat contenciós-administratiu de Barcelona ha anul·lat el protocol de la Generalitat contra la pobresa energètica en considerar que una comunitat autònoma no pot obligar les companyies subministradores a mantenir el servei de llum o gas tot i els impagaments d’un consumidor. D’aquesta manera, la magistrada dóna la raó a Endesa en la seva demanda contra la Generalitat, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, que impugnava un protocol de l’Agència Catalana de Consum (ACC) que desenvolupava la llei contra la pobresa energètica del juliol del 2015.

Endesa al·legava que el protocol era una disposició general que desenvolupava la llei 24/2015 i que això no ho podia fer l’ACC, sinó el govern espanyol, amb informació pública prèvia i dictàmens jurídics. També al·legava que el protocol obligava a mantenir el subministrament a persones en risc d’exclusió residencial, cosa no prevista a la llei i que vulneraria competències estatals. Per això, instava el jutge a plantejar una qüestió d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional.

Per la seva banda, l’administració deia que la llei ja preveia mantenir el subministrament a les persones vulnerables, i que la llei espanyola del 2016 ho emparava. En la sentència, que es pot recórrer, la magistrada del Jutjat Contenciós-Administratiu número 2 de Barcelona dóna la raó a la companyia energètica i critica l’actitud de la Generalitat. Així, diu que el denominat protocol en realitat no ho és, perquè no està signat per ningú més que la pròpia administració i sí que estableix condicions exigibles jurídicament, cosa que un protocol no podria fer.

També assegura que és competència estatal establir quins mecanismes de protecció s’instauren pels consumidors en risc d’exclusió, i la llei estatal, diu la jutgessa, no prohibeix tallar el subministrament, sinó que estableix una tarifa bonificada i permet als serveis socials pagar part del consum domèstic. Per últim, assegura que el protocol no prohibeix tallar el subministrament, sinó que obliga les companyies a comunicar-lo als serveis socials prèviament.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]