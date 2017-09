Ryanair ha concretat un total de 1.966 cancel·lacions des d’aquest dimarts fins a finals d’octubre en el marc del reajustament, anunciat dilluns, per fer front a problemes d’organització interns per la distribució de vacances dels seus pilots en els mesos de setembre i octubre i vagues en terminals europees, dels quals 298 vols tenen com origen o destinació l’Aeroport de Barcelona.

Del total de cancel·lacions, 478 corresponen a operacions en terminals espanyoles, per la qual cosa més de la meitat d’aquests trajectes afecten l’Aeroport del Prat, segons les dades actualitzades difoses per la ‘low cost’ irlandesa.

Li segueix Madrid, amb 184 vols cancel·lats en les properes sis setmanes. Els aeroports de Santiago (22 cancel·lacions), Vigo, Sevilla, Palma, Eivissa, Alacant, Màlaga, Lanzarote, Castelló sofriran també cancel·lacions de, com a mínim, un trajecte d’anada i volta cadascun.

La ‘low cost’ irlandesa ja va cancel·lar ahir dilluns 53 operacions, de les quals deu corresponien a connexions des de Barcelona-El Prat amb Porto, Dublín, Milà i Londres; vuit des de Madrid-Barreges a Birmingham, Milà, París i Toulous; i dues connexions entre Eivissa i Frankfurt.

La jornada amb major nombre d’anul·lacions és la del 21 de setembre, amb un total de 94 vols de l’operadora irlandesa cancel·lats, gran part d’ells en terminals de França. La mitjana de cancel·lacions en els dies restants és de 50 operacions.

CANCEL·LACIONS A BARCELONA I MADRID

Aquest dimarts, deixaran d’operar des de Barcelona-El Prat els vols amb destinació a Fes, París-Beauvais, Torí i Maó. Des de Madrid, es cancel·len dues operacions amb Santiago de Compostel·la, a més de la connexió amb l’aeroport londinenc de Stansted i el de Brussel·les-Charleroi.

El dimecres a Barcelona es cancel·len els vols amb destinació a Vigo, Eivissa, Brussel·les i Venècia, a més de les seves respectives operacions de retorn. Des de Madrid es deixaran d’operar les connexions amb Birmingham, Stansted i Touluse.

Dijous que ve s’anul·len els vols que uneixen Barcelona amb Edimburg, Roma, Berlín, Stansted, Milà, París-Beauvais i Torí. Des de la terminal madrilenya, les operacions amb Marsella, Touluse, Hamburg, Varsòvia-Modlin i Verona.

Des del dia 25 de setembre al 28 d’octubre, seran cancel·lats un total de 1.334 trajectes setmanals, dels quals 256 seran amb partida o arribada a Barcelona-El Prat a destinacions italianes i britànics. També es veuran afectades operacions amb Dublín, Porto i Berlín. Durant aquest període, en l’aeroport de Madrid es veuran revocades un total de 162 connexions setmanals amb Lanzarote, Santiago, Londres, Berlín, Dublín i Porto.

