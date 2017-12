El candidat del PP, Xavier Garcia Albiol, va obrir ahir a la nit la seva campanya a la sala Bikini de Barcelona davant de prop de 150 militants amb una crida a donar la volta als sondatges que –com la del CIS- pronostiquen una caiguda de la seva formació el 21D. ‘Heu vist un sondatge que no ens agrada gens, però li donarem la volta i demostrarem que el sondatge important és el 21D’, ha afirmat. Per aconseguir-ho, ha dit, cal sortir amb força i amb convenciment: ‘Més enllà de les dificultats i que alguns ens intentin silenciar per representar el partit de govern a Espanya, som els que representem l’essència de la majoria de catalans’.

‘El 21D, ‘a por ellos’’, ha sentenciat abans de desplegar un minut abans de les 12 el cartell electoral del PP. Malgrat que els populars no han fet públic encara el seu programa electoral, durant els discursos de Dolors Montserrat i Andrea Levy han apuntat a algunes de les línies que utilitzaran fins el 21D: la reivindicació del 155 com a eina per recuperar l’estabilitat i la ‘normalitat’ a Catalunya, i la recuperació econòmica.

Els populars han reproduït a l’escenari de la sala un balcó on hi penjaven les banderes catalana i espanyola, símbol de l’unionisme als carrers de Catalunya, que segons Albiol són un crit per dir prou al nacionalisme. L’han acompanyat a aquest inici de campanya la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, i la vice-secretària d’Estudis i Programes del PP, Andrea Levy.

En el seu discurs, Albiol ha advertit que en aquestes eleccions els catalans es juguen ‘el futur dels nostres fills i dels nostres nets’. ‘Alguns pretendran que seguim en el camí de la divisió i de l’enfrontament, de la fractura social, però altres com nosaltres treballarem per canviar dinàmiques i estarem al capdavant d’un govern que ha de tenir com a prioritat tornar a cosir les fractures que ha creat l’independentisme’, ha dit.

Objectiu: ‘Marcar el full de ruta’ del pròxim govern

Segons Albiol, aquest govern haurà de retornar la confiança a les empreses que han marxat i aconseguir un clima adequat perquè tothom pugui dur a terme la seva activitat amb normalitat. ‘Treballarem per retrobar-nos entre els catalans i per recuperar el diàleg amb aquella part de la població que és independentista i ha estat enganyada pels seus dirigents perquè tots hem d’anar en la mateixa direcció’, ha dit.

Segons Albiol, si el PP actua en aquesta direcció durant la campanya podrà obtenir uns resultats que li permetin marcar el full de ruta del pròxim govern de la Generalitat. Ha apuntat que la papereta del PP és l’única que pot garantir el futur, la convivència i la unitat d’Espanya, perquè la seva formació representa la unió i ‘un projecte fort de Catalunya dins d’Espanya’.

