À Punt ha fet una crida al sector audiovisual valencià perquè presenti propostes per a un magazín diari per a la ràdio provisional. La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació ha anunciat que el de ràdio serà de dilluns a divendres, de tres hores per a la franja del matí. En total, s’emetran 65 programes. L’espai inclourà continguts culturals, de servei públic, participació ciutadana i de col·lectius socials.

El programa també inclourà seccions fixes relacionades amb la salut, el consum, el medi ambient, la integració social, l’educació, el camp, la cuina o l’oratge, detalla l’entitat en un comunicat. En el magazín, es donarà informació sobre tots els passos de creació del mitjà del País Valencià: À Punt. S’explicaran els rodatges de programes, els continguts, entrevistes amb les cares i les veus dels mitjans, etc. També inclourà connexions en directe i participació de l’audiència. El magazín també preveu sortir fora dels estudis de Burjassot amb l’objectiu de recórrer els pobles i ciutats del país per presentar els mitjans a la ciutadania.

La societat seleccionarà els projectes basant-se en ‘criteris de qualitat de les propostes, en la capacitat tècnica tant per a la realització en estudi com per a l’eixida o eixides setmanals, les propostes de continguts transmèdia, i l’adequació dels projectes als objectius’ de l’entitat, detallen. El termini de presentació de propostes serà de 21 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta crida en la pàgina web de la CVMC.

