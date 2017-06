Avui, hi ha hagut relleu a la batllia de Xirivella. Ricard Barberà, de Compromís, ha pres possessió del càrrec en substitució del batlle Michel Montaner, del PSPV, com a resultat del pacte de govern entre ambdues formacions i Sí Es Pot.

Durant l’acte, una desena de persones vinculades al grupuscle d’extrema dreta España 2000 ha provat de rebentar la presa de possessió amb crits de ‘catalanistes, terroristes’. El diari Levante ha recollit els fets en aquest vídeo.

A les samarretes duien el lema ‘orgullós de ser espanyol’ i també han cridat consignes com ara ‘España una y no cincuenta y una’. Com a resposta, els assistents han respost amb crits de ‘democràcia’. La policia els ha desallotjat del saló de plens.

