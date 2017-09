No són pocs els qui han vist un atac al procés independentista en el presumpte avís de la CIA als Mossos publicat la setmana passada per El Periódico. Per denunciar-ho, Òmnium Cultural ha fet públic un vídeo en què explica la relació entre l’Operació Catalunya i el document publicat per El Periódico.

Olivera Serrano, el nexe

El nexe és el comissari José Luis Olivera Serrano, actualment al capdavant del CITCO (Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat). Segons el darrer document publicat per El Periódico, el CITCO és l’organisme que va rebre l’avís de la CIA el 25 de maig i el 21 d’agost. A més, és l’encarregat de distribuir la informació als seus homòlegs, policia judicial de tot l’Estat. Els cossos de seguretat estatals no li haurien donat credibilitat.

Olivera Serrano és l’ex-comissari general de la UDEF, la Unitat de Delictes Econòmics i

Financers-, persona de confiança de l’ex-ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz i,

segons les informacions del diari Público, un dels homes forts integrats en la brigada que va idear algunes de les principals accions de l’anomenada Operació Catalunya. Se li atribueix, per exemple, el fals compte a Suïssa de l’ex-alcalde de Barcelona Xavier Trias.



L’operació Catalunya i la CIA por vilawebtv

