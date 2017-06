Montañola (Lliures) critica que el PDeCAT no hagi confrontat ideològicament a l’esquerra

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El portaveu d’Units per Avançar, Carlos Losada, ha defensat aquest diumenge que Europa és “el factor clau” per solucionar els problemes que encara la societat actual ja que, sota el seu punt de vista, aquests requereixen solucions de caràcter supraestatal.

En una entrevista a la Cope recollida per Europa Press, ha assegurat que la seva formació se circumscriu a l’espai de la socialdemocràcia europea i ha considerat que la seva formació té espai en el panorama polític català perquè hi ha votants que no es mobilitzen o que presten el seu vot a altres formacions.

Preguntat pel caràcter cristià de la formació, hereva d’Unió, Losada ha rebutjat “tenir l’exclusiva” de la sensibilització dels creients i ha afegit que el cristianisme és plural, després de ser qüestionat pel nombre de cristians que es consideren independentistes.

LLIURES LAMENTA L'”ESQUERRITZACIÓ” DE LA POLÍTICA

També han entrevistat al portaveu de Lliures i exdiputat d’Unió, Roger Montañola, que ha retret al PDeCAT no haver confrontat ideològicament els postulats de l’esquerra, un fet que ha circumscrit en l'”esquerrització” de la política a Catalunya.

Montañola ha apuntat que existeix una demanda a Catalunya “a l’entorn del votant catalanista moderat” per a la creació de Lliures, un partit que considera que el Govern no porta als ciutadans enlloc.

Ha criticat que “s’usin arguments tractant la resta de l’Estat e quelcom estrany” respecte al compliment de la legalitat vigent, a més de la dicotomia entre votar i no votar com a sinònim de democràcia.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]