Tot el país serà sotmès a partir del cap de setmana a un gran episodi de fred, que el meteoròlegs consideren el més important de la temporada. Tots els Països Catalans estan en alerta.

Andorra

Les nevades arribaran a tot el país, especialment a la meitat nord. El Servei Meteorològic ha situat el límit d’aigua-neu per les pròximes hores força alt, començant als 800 metres. Durant les properes hores s’esperen gruixos de 5 a 10 centímetres, així com forts vents, amb ratxes que poden arribar fins als 80 quilòmetres l’hora, i formació de congestes.

Les temperatures màximes seran de 5ºC a Andorra la Vella, 1ºC a 1.500 metres i de -3º al Pas de la Casa.

Catalunya Nord

La prefectura dels Pirineus Orientals ha emès un comunicat advertint de fortes nevades i vent sobretot en les zones de muntanya i recomanant molta prudència tant en la conducció com en la pràctica d’activitats esportives. Al Capcir s’esperen gruixos de prop d’un metre de neu. Es recomana evitar els desplaçaments innecessaris durant el cap de setmana.

Les Illes

A Mallorca es preveu la possibilitat de nevades a partir dels 300 metres, a més de fort vent i temporal marítim. A la resta de les Illes hi haurà també precipitacions i forts vents que podrien arribar en alguns casos als vuitanta quilòmetres per hora.

Mallorca està patint el fred més intens en deu anys i aquesta setmana ja hi ha hagut una baixada molt intensa de les temperatures.

País Valencià

La previsió meteorologia del dimarts a València situa la cota de neu en només 400 metres d’altitud (el dia anterior, el dilluns, estarà en 1.400 metres) amb temperatures mínimes d’1º C i màximes de 17º. L’endemà encara farà més fred, ja que l’Agència Estatal de Meteorologia espera que la cota de neu baixe fins als zero metres d’altitud, cosa que podria portar neu a la mateixa ciutat de València o molt prop d’ella, i temperatures encara més gèlides, amb mínimes per davall de zero (-1º C) i màximes que no superaran elsº 9 C. El cel estarà en la seua major part buidat.

A la resta del país, sobretot en les comarques de l’interior i de muntanya, com Els Ports, El Maestrat, l’Alcoià-Comtat o la Vall d’Albaida s’esperen nevades abundants aquests dies, amb els consegüents problemes logístics que això representa.

Principat

Catalunya viurà un important descens de temperatures a partir del cap de setmana i sobretot de cara a dilluns per l’entrada d’una onada de fred. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, tot apunta que serà una onada seca i que no comportarà precipitacions més enllà de la vessant nord del Pirineu en forma de neu, tot i que caldrà seguir de prop la baixa pressió per veure com evoluciona i on s’acaba situant. Les mínimes es mouran entre els 6 i -1 ºC al Pirineu, entre els -2 i 3 ºC al Prepirineu, a la depressió Central i al prelitoral nord, entre els 1 i 6 ºC a la resta del prelitoral i entre els 3 i 8 ºC al litoral.

A banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís a partir de demà per acumulació de gruixos superiors als cinc centímetres de neu per sobre els 600 metres al Pirineu Occidental. De fet, la cota se situarà als 1.000 metres, mentre que per sobre els 2.000 metres s’esperen més de 15 centímetres de neu nova i també s’ha activat un avís per estat de la mar per la possibilitat que hi hagi onades superiors als 2,5 metres, especialment al Cap de Creus i Cap de Begur, i un altre per vent amb ratxes que poden superar els 90 quilòmetres per hora, fet que farà augmentar la sensació de fred, que amb combinació amb la neu, produirà el fenomen del torb.

