El ministre per a Irlanda del Nord del govern britànic, James Brokenshire, ha anunciat la convocatòria d’eleccions anticipades a l’assemblea per al pròxim 2 de març després de la dimissió del viceministre principal d’Irlanda del Nord i dirigent del Sinn Féin, Martin McGuinness.

‘Proposo un esborrany d’ordre del consell que es presenti ràpidament per convocar eleccions per al dijous 2 de març i dissoldre l’Assemblea des del 26 de gener’, ha anunciat Brokenshire en roda de premsa.

McGuinness va dimitir el passat 9 de gener en protesta per la decisió de la ministra principal, Arlene Foster, qui es nega a apartar-se del càrrec per facilitar la investigació sobre un polèmic programa energètic.

El Sinn Féin, que forma part del Govern amb el Partit Democràtic Unionista (DUP) de Foster considera que l’Incentiu per a la Calefacció Renovable (RHI) ha costat als contribuents centenars de milions de lliures.

La dimissió de McGuiness va suposar automàticament la destitució de Foster –tot i que va retenir certes competències– conforme a allò recollit en els protocols conjunts de l’acord de coalició entre republicans i unionistes. Aquests textos preveuen que el partit del dimissionari té set dies per nomenar un substitut, però el Sinn Féin ha declarat que no té intenció de fer-ho.

Una vegada passats aquests set dies, és el ministre britànic per a Irlanda del Nord, Brokenshire, qui tenia un termini de sis mesos per convocar eleccions. Després serà l’aritmètica parlamentària la que dicti el rumb polític, però tot fa pensar que el Partit Demòcrata Unionista (DUP) de Foster i el Sinn Féin seguiran sent els principals partits.

Alguns analistes pronostiquen un transvasament de vots del DUP al més radical Partit Unionista de l’Ulster (UUP), de manera que el Sinn Féin podria convertir-se per primera vegada des del començament del procés de pau en el principal partit d’Irlanda del Nord i podria col·locar un dels seus dirigents al capdavant del Govern nord-irlandès, sempre després d’un llarg i complex procés de negociació per a la formació de Govern. En qualsevol cas, ningú imagina un retorn al conflicte armat.

