TV3 no emetrà aquesta nit el missatge de Felipe VI, que serà relegat al canal 3/24. La direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va prendre anit la decisió del canvi de cadena, segons ha avançat el diari ‘El Periódico’. Es tracta de la primera vegada que de forma voluntària no s’emetrà el tradicional missatge del monarca espanyol a TV3, ja que el 2013 no es va emetre per una vaga de treballadors com a protesta per “l’externalització de la publicitat”.

El d’avui serà el tercer missatge nadalenc de Felipe VI. L’any 2014 el discurs del Rei va aconseguir una audiència a TV3 de 281.000 persones i un 16,1% de share, mentre que el 2015 va caure l’audiència fins als 240.000 espectadors i un 14,7% de share. El canal d’informació contínua 3/24 té una audiència molt menor que la de TV3 i, per exemple, aquest 2016 s’ha mogut de mitjana entre l’1,3% i el 2,1% de share.

La decisió no ha agradat a tothom i el Partit Popular ja ha avançat que demanarà la compareixença del director de TV3, Jaume Peral, perquè doni explicacons.

D’altra banda, el País Basc ja fa anys que no emet el discurs del monarca espanyol a la seva televisió pública. Cap de les dues cadenes que depenen del govern basc emetran aquest any el discurs. Durant l’etapa socialista, Patxi López ja va relegar el discurs de la vigilia de Nadal a la segona cadena, ETB-2. Quan el PNB va arribar al poder, Íñigo Urkullu va acabar amb l’emissió d’aquest espai.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]