El PPC demanarà la compareixença del director de TV3, Jaume Peral, perquè expliqui el canvi d’emissió del missatge del rei Felipe VI, que aquest any quedarà relegat al 3/24. És el que ha anunciat el portaveu parlamentari dels populars, Alejandro Fernández, que des de Tarragona ha explicat que faran la petició perquè el director de TV3 expliqui si aquesta decisió “s’ha degut a pressions polítiques de la CUP”, com han apuntat alguns mitjans. “Això seria intolerable”, ha denunciat el popular, que ha afirmat que el missatge “sempre ha tingut molta audiència i no hi ha raons objectives per passar-lo al 3/24”, un canal amb menys audiència. Fernández ha detallat que si les explicacions de Peral no els satisfan, demanaran la seva dimissió.

