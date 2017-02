Avui a la matinada han localitzat en bon estat l’equip amb fonts radioactives sostret dimarts a les quatre de la tarda de l’interior d’una furgoneta que es trobava a la carretera Font de l’Alzina de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). Segons un comunicat de Protecció Civil, el telèfon d’emergències 112 ha rebut a les 2.15 hores la trucada d’un alertant informant que havia trobat a Montcada i Reixac (Vallès Occidental) l’aparell de mesura de densitat i humitat de sòl marca Troxler. Els Mossos d’Esquadra han localitzat l’equip i, juntament amb el servei de coordinació d’activitats radioactives de la Generalitat, han confirmat que l’aparell no ha estat manipulat i que cap persona ha resultat afectada. En aquests moments l’aparell es troba en custòdia a les dependències del servei de coordinació d’activitats radioactives de la Generalitat i dissabte es retornarà al seu propietari.

Davant la troballa, Protecció Civil de la Generalitat ha finalitzat la prealerta del Pla Especial per Emergències Radiològiques de Catalunya (RADCAT) iniciada per aquest motiu.

