El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha viatjat avui a Londres per reunir-se amb la primera ministra britànica, Theresa May. Durant la trobada, Tajani ha subratllat la importància de ‘defensar els drets dels ciutadans de la UE residents al Regne Unit’ i ha assegurat que aquesta serà ‘una línia vermella’ durant les negociacions pel Brexit. ‘Volem defensar els mateixos drets que tenen avui’, ha dit en una breu compareixença. Tajani també ha apostat perquè hi hagi ‘un marc clar’ sobre com serà la sortida del Regne Unit de la UE ‘abans de finals d’any’ i s’ha mostrat satisfet amb la convocatòria d’eleccions anticipades i amb el fet de començar les negociacions quan hi hagi un nou govern.

El president del Parlament Europeu s’ha mostrat ‘optimista’ amb la voluntat de May ‘de respectar els drets i la qualitat de vida’ que tenen actualment els ciutadans de la UE que viuen al Regne Unit, ja que el Regne Unit ‘vol el mateix pels britànics que viuen a d’altres països de la UE’. ‘És el punt més important per nosaltres’, ha insistit. ‘Hem d’assegurar-nos que el Brexit no tindrà efectes negatius sobre la qualitat de vida dels europeus que viuen al Regne Unit’, ha explicat Tajani, afegint que aquesta és una ‘prioritat’ que ‘queda clara en el text aprovat per una gran majoria al Parlament Europeu’.

Pel que fa a les condicions i al calendari del Brexit, Tajani creu que hi haurà ‘un marc sobre com serà la sortida abans de finals d’any’ i que ‘immediatament després’ es podran començar les negociacions amb Brussel·les.

Tajani també ha assegurat que la trobada amb May, la primera entre tots dos líders, ‘ha estat positiva’. ‘És només el principi, encara hi ha molt camí per recórrer, però és important començar amb bon peu’, ha assegurat.

Convocatòria d’eleccions anticipades

El president de l’Eurocambra també ha fet referència a la convocatòria d’eleccions anticipades al Regne Unit i a la voluntat de Theresa May de començar les negociacions pel Brexit quan ja hi hagi un nou govern. Una aposta que considera ‘positiva pel Regne Unit i pel conjunt de la UE’, ja que ‘hi haurà els mateixos negociadors i el mateix primer o primera ministra’ durant tot el procés. A més, aleshores ‘ja se sabrà la situació real al Regne Unit’, ha conclòs.

