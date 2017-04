El pre-candidat a la secretaria general del PSOE Pedro Sánchez ha assegurat avui que Catalunya és una nació i que l’estat espanyol és una nació de nacions. A més, ha explicat que se sent molt identificat amb la proposta federalista del PSC en un acte a l’antiga fàbrica Fabra i Coats.

‘Sento Espanya com la va definir Gregorio Peces-Barba, una nació de nacions la sobirania de la qual resideix en el poble espanyol’, ha dit. Segons ha explicat, només acceptant aquest plantejament serà possible aconseguir la unitat de l’estat espanyol.

Respecte al federalisme, ha argumentat que l’autogovern català s’ha d’enfortir perquè s’acabin les tensions centralistes. Entre altres qüestions, ha defensat una reforma del model de finançament i la construcció del corredor mediterrani, a més de reiterar la proposta de traslladar el Senat a Barcelona.

Ha agraït el no del PSC a la investidura del president espanyol, Mariano Rajoy, i ha fet referència a la citació judicial de Rajoy: ‘Per a Rajoy no hi ha hagut a Espanya tanta gent bona a la presó com ara. No serà que per a ell els dolents són els jutges que empresonen corruptes?’

