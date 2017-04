El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, ha assistit aquest dijous en l’acte de celebració del Dia do Libro que ha organitzat la Societat Portuguesa d’Autors (SPA) a Lisboa i que ha estat dedicat a Catalunya i a la Diada de Sant Jordi. En la seva intervenció, Romeva ha destacat que el Sant Jordi és “una festa cívica, feta per la gent” i que mostra “les ganes de compartir cultura, amistat i esforços comuns”. Així mateix, ha assenyalat que la Diada representa “molt bé” la realitat catalana ja que, segons ha dit, “gràcies a la força de la societat civil, a Catalunya hem aconseguit superar els reptes de la història”. “La nostra manera oberta de mirar al món i d’estar-hi sempre atents ens ha ajudat en els moments més complicats justament ara que som a les portes de definir el futur per nosaltres mateixos”, ha subratllat.

En l’acte s’ha presentat la reedició en portuguès del llibre ‘Dos povos ibéricos. Portugal & Catalunya’ de l’escriptor i polític d’Arenys de Mar (Maresme), Fèlix Cucurull. La seva primera edició es va publicar el 1967, ara fa 50 anys. Cucurull va viure a Portugal entre els anys 1963 i 1965 i explora en el llibre les relacions intel·lectuals entre portuguesos i catalans. També hi descriu el què uneix i separa Catalunya amb Portugal i convida a reflexionar sobre les identitats nacionals. L’obra de Cucurull, resistent antifranquista i defensor de la llengua i cultura catalanes, ha estat traduïda a deu idiomes i en destaca també Panoràmica del Nacionalisme Català editada, a París, en la clandestinitat.

També s’ha fet un homenatge a la cultura catalana amb un reconeixement a la trajectòria del cantautor i diputat, Lluís Llach, qui ha estat distingit amb la Medalla d’Honor de la institució. També hi ha participat el president de la Societat Portuguesa d’Autors, José Jorge Letria, l’actriu portuguesa, Ana Zanatti i el delegat del Govern a Portugal, Ramon Font.

La Societat Portuguesa d’Autors, creada el 1925 i que actualment representa uns 20.000 autors portuguesos de totes les àrees literàries i artístiques, ha lliurat la Medalla d’Honor de la institució al cantautor i diputat, Lluís Llach, per la seva trajectòria artística i també per la cançó ‘Abril 74’.

El cantautor portuguès Samuel Leonor ha interpretat la cançó de Llach que homenatja i reivindica la Revolució portuguesa. A la cançó, Llach es posa a la pell d’un dels soldats que aquell matí del 25 d’abril van sortir al carrer amb un fusell i un clavell. La censura franquista no va permetre al cantautor ser molt explícit però la utilització de metàfores com “flors vermelles” o “primaveres lliures” li van permetre difondre un missatge reivindicatiu.

També han participat en l’acte el president de la Societat Portuguesa d’Autors, José Jorge Letria, l’actriu portuguesa, Ana Zanatti i el delegat del Govern a Portugal, Ramon Font. Amb aquest acte s’ha donat el tret de sortida al conjunt d’activitats culturals que les delegacions de Govern a l’exterior han organitzat durant tota una setmana a Brussel·les, Londres, París, Berlín, Washington, Nova York, Viena i Roma per celebrar la Diada de Sant Jordi. Aquestes activitats complementen amb les organitzades per les Comunitats Catalanes a l’Exterior (CCE) i en total es realitzaran més d’un centenar d’activitats que es troben recollides al web booksandroses.cat.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]