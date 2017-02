El president del PP, Mariano Rajoy, manté Maria Dolores de Cospedal com a número dos i secretària general del PP, segons que ha anunciat ell mateix durant el discurs de presentació de la seva candidatura a la reelecció –on és l’únic candidat- com a líder de la formació.<

Rajoy també recupera dels temps d’Aznar la figura del coordinador general. L’ocuparà Fernando Martinez Maillo, fins ara vice-secretari d’Organització, que assumirà més competències de control del partit. El líder del PP manté també la resta dels membres del seu Comitè de Direcció. Javier Maroto com a vice-secretari de Política Social, Javier Arenas com a responsable de l’Àrea Autonòmica i Territorial, Pablo Casado com a vice-secretari de Comunicació i Andrea Levy com a vicesecretària d’Estudis i Programes. ‘Són els que hi havia no els he canviat perquè ho han fet bé, i en aquesta vida es canvia el que no funciona, el que funciona, no’ ha sentenciat Rajoy.